Грозы с градом и сильный ветер ожидаются в Белгородской области 25 мая

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 25 мая, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди, грозы. Град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +20…+23 градуса.

В региональном МЧС белгородцев призывают быть внимательными и осторожными. При шквалистом ветре не оставляйте автомобили под деревьями, рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Дома при перепадах напряжения в электросети сразу обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы избежать пожаров. Если на улице вы увидели провисший или оборванный провод, ни в коем случае не подходите к нему и не прикасайтесь. Не используйте открытый огонь при сильном ветре.