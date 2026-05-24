В Белгороде восьмилетний мальчик пострадал под колесами большегруза

Вчера в Белгороде около часа дня под колеса большегруза попал ребенок. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 60-летний водитель на «МАЗе 54329» в составе с полуприцепом «Трэйлор», выезжая с прилегающей территории, сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. Ребенок в результате аварии получил травмы.

Еще одно ДТП произошло около 11:20 в поселке Троицкий Губкинского округа. Предварительно установлено, что 53-летний водитель «Шкоды Октавия» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «REGULMOTO TE PRO», за рулем которого находился 37-летнего мужчина.

Около пяти часов вечера в Борисовке 19-летний водитель на мотоцикле «Мотолэнд Дискавери» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Ладу Веста», которой управлял 37-летний автомобилист.

Оба водителя мотоциклов в результате ДТП получили травмы.