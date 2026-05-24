До конца июня в Стрелецком Белгородского округа отремонтируют мост

В селе Стрелецкое Белгородского округа в активной стадии идет ремонт моста через реку Искринка. Объект общей протяженностью 37,2 метра находится на автодороге «Белгород – Грайворон – Козинка» между населенными пунктами Стрелецкое и Драгунское.

В региональном Минтрансе рассказали, что во время ремонта строительная организация обновит асфальтобетонное покрытие и обустроит водоотвод. Помимо этого подрядчик установит очистные сооружения, а также ограждения безопасности на самом мосту и подходах к нему.

Полностью завершить работы по обновлению моста специалисты планируют до конца июня.