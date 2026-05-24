Три человека пострадали при столкновении легковушек в Белгородском округе

В селе Скородное Губкинского округа при столкновении иномарки и отечественной легковушки пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Белгородской области.

По предварительной информации, в субботу 22 мая, около половины второго дня 18-летний водитель на «ВАЗ 21093» выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду СХ-7», за рулем которой находился 24-летний автомобилист. Установлено также, что у водителя «девятки» не было прав на управление транспортным средством.

В результате столкновения травмы получили водитель «ВАЗа», его 16-летний пассажир, а также 19-летний пассажир «Мазды».

Еще одна авария с пострадавшим произошла вчера около 09:40 утра в Белгородском округе. Предварительно установлено, что 18-летняя девушка на «ВАЗ 21150» при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в «Ладу Веста», которой управлял 23-летний водитель – при столкновении он получил травмы.