Врио губернатора и мэр Белгорода осмотрели стройплощадку «Белого квартала»

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев и мэр Белгорода Валентин Демидов накануне прогулялись по центру областной столицы. В частности, чиновники осмотрели строительную площадку «Белого квартала». Пять зданий на объекте уже возвели, в июне приступят к строительству еще двух. Полностью завершить намеченные работы на объекте планируют в 2028 году.

- Первая очередь готовится к сдаче в июне. Рассказал Александру Михайловичу о концепции проекта, механизмах его реализации и планах. Договорились обсудить на отдельном совещании на следующей неделе все детали, проект, документацию, - поделился Валентин Демидов.

Чиновники также прогулялись по улицам 50-летия Белгородской области и Князя Трубецкого. Обсудили работу коммунальных служб, уборку и озеленение города. В этом сезоне на клумбах города ежедневно высаживают порядка трех тысяч растений. Озеленители сейчас меняют весеннее оформление на летнее, работают без выходных. Помимо этого усилены бригады для покоса травы.

- Столица нашего региона, несмотря на все вызовы, продолжает развиваться. Спасибо всем, кто ежедневно трудится над озеленением и благоустройством города. Вижу, как преображается центр города. И вместе с вами, дорогие белгородцы, будем реализовывать новые проекты, чтобы все города и села нашего региона преображались, - отметил Александр Шуваев.