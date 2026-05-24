Беспилотники ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Бойцы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи отразили очередные атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирному населению в 12 региона России, в том числе и в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что в общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА противника удалось сбить над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.