В Белгородском округе тракторист подорвался на неустановленном взрывном устройстве

В селе Николаевка Белгородского округа мужчина на тракторе подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Происшествие случилось в пятницу, 22 мая. Об этом сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

В ежедневной сводке об атаках ВСУ от Операштаба говорится, что тракторист вчера, 23 мая, самостоятельно обратился за медицинской помощью во вторую городскую больницу в Белгороде. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму. К счастью, госпитализация не потребовалась. После оказанной помощи белгородец продолжает лечение в амбулаторных условиях.