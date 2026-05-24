В Белгороде и пригороде объявлена опасность атаки БПЛА 24 мая

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде

В Белгороде и Белгородском округе объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 24 мая. Система оповещения сработала в 09:35.

Также утром беспилотная опасность была объявлена в Борисовском, Старооскольском и Губкинском, Грайворонском муниципальных образованиях.

Жителям региона напоминают, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Постарайтесь остаться дома и не подходите к окнам. Не игнорируйте сирену и сообщения мониторинговых каналов. В случае угрозы займите укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.