После непогоды в Белгороде повреждено 11 машин и шесть МКД

Фото: @v_v_demidov

23 мая на Белгород обрушились сильный ветер и ливень с градом. Из-за обильного количества осадков и стихии в шести многоквартирных домах подтопило подвалы, верхние этажи и шахты лифтов. Кроме того, на три автомобиля упали деревья, еще восемь оказались подтоплены. Также повреждена кровля хозяйствующего субъекта.

По данным на восемь часов вечера, в областном центре стихия повалила 10 деревьев. Шесть из них уже убрали, остальные в работе.

Ликвидацией последствий непогоды в городе занимаются 11 аварийных бригад ГО ЧС, Белгорблагоустройства и Управляющих компаний.

- Сейчас аварийные бригады работают на местах: откачивают воду в подвалах, убирают поваленные деревья, проводят необходимый оперативный ремонт, - сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.