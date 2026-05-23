Александр Шуваев проверил капремонт в первой городской поликлинике в Белгороде

В конце прошлого года в Белгороде завершили капитальный ремонт первой городской поликлиники. Работы были выполнены по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На реализацию направили свыше 232 миллионов рублей.

Сегодня врио губернатора Белгородской области проверил, как были выполнены работы. Александр Шуваев отметил качество ремонта, однако обратил внимание и на недочеты. В частности, в рентген-кабинете, операционной, кабинетах флюорографии и маммографии не работает вентиляция. На устранение проблемы, по данным чиновника, потребуется еще около 16 миллионов рублей. Поиск средств для этих работ региональные власти обсудят на еженедельном заседании правительства области.

- Проблему мы решим быстро. Смета и положительное заключение госэкспертизы есть. Нужно, чтобы врачи и пациенты чувствовали себя максимально комфортно. Обеспечим. От этого зависит качество жизни наших жителей, - подчеркнул Шуваев.