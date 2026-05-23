В Белгороде из-за сильного ливня подтопило МКД и автостоянку

В Белгороде специалисты устраняют последствия непогоды. Шквалистый ветер повалил деревья. На данный момент поступили сообщения о двух случаях: в частном секторе и возле многоэтажки. Коммунальщики выехали на места ЧП.

Помимо этого сильный ливень привел к подтоплению многоквартирного дома и автостоянки. В ближайшее время сотрудники управляющей компании устранят последствия.

Мэр областного центра Валентин Демидов уточнил, что ситуацию отслеживают по камерам видеонаблюдения. Особое внимание специалисты уделяют проблемным участкам с риском подтоплений. Речь идет о районе у парка Победы, ТЦ «РИО» и других.

- На данный момент ливневые системы справляются. Информация проверяется, при необходимости бригады БГБ будут направлены оперативно. Проверяем всю поступающую информацию о последствиях. Оперативные бригады УК, БГБ и ГО ЧС сформированы и наготове, - подчеркнул чиновник.

О последствиях стихии жители города могут сообщить по короткому номеру: 112.