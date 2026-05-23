В Белгородском округе за день два частных дома загорелись от удара молнии

Вчера в Белгородском округе, предварительно, из-за непогоды произошли пожары в жилых частных домах. О случившемся рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Так, в селе Ближняя Игуменка огонь повредил одну из комнат, вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. В результате пожара в доме частично обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров.

В микрорайоне Новосадовый-41 огонь повредил крышу на площади 120 квадратных метров. Она также частично обрушилась на площади порядка 60 квадратных метров.

По предварительной информации, оба возгорания мог вызвать разряд статического электричества. К счастью, обошлось без пострадавших.