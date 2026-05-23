Несколько украинских беспилотников сбил над Белгородской областью 23 мая

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки атаки противника бойцы противовоздушной обороны пресекли 23 мая в период с девяти часов утра до двух часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве также добавили, что в этот период ВСУ пытались атаковать 10 регионов РФ. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областями, а также над территориями Московского региона, Пермского края и Республики Крым.