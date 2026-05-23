НовостиПроисшествия23 мая 2026 13:37

В Белгородском округе при столкновении грузовика с легковушкой погибла женщина

Несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована с травмами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Подростка с травмами госпитализировали

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 22 мая, в поселке Разумное Белгородского округа при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина и пострадал подросток. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, около 13:40 на седьмом километре трассы «Разумное – Севрюково – Новосадовый» столкнулись грузовой автомобиль, за рулем которого находился 55 водитель, и «Чанган», которым управляла 35-летняя автомобилистка.

В результате автоаварии женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Ее несовершеннолетняя пассажирка была госпитализирована в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.