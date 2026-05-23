НовостиПолитика23 мая 2026 13:32

Ракетная опасность во второй раз объявлена в Белгороде и Шебекно 23 мая

Жителей призывают спуститься в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Во второй раз за день в Белгороде прозвучала сирена

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском муниципальных округах во второй раз за день объявили ракетную опасность. Системы оповещения запущены в муниципалитетах в 16:28 по московскому времени.

Жителям необходимо срочно проследовать в безопасное место. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие или зайдите в защитное модульное сооружение.

Оставайтесь в безопасном месте до получения сообщения об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 16:40.