В Белгороде строители начали разбирать ветхие конструкции в подземке на «Соколе»

На днях был заключен контракт на капитальный ремонт подземного перехода возле остановки «Сокол» в Белгороде. Подрядчик уже приступил к демонтажу старых конструкций, в том числе и торговых помещений, - проектом реконструкции они не предусмотрены.

После демонтажа и вывоза строительного мусора специалисты обновят дренажную систему и поставят новое насосное оборудование. Будут также отремонтированы лестничные сходы, потолки и напольное покрытие. В переходе установят подъемники для маломобильных граждан, светодиодное освещение. Запланировано также благоустройство прилегающей территории.

Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что на время работ переход полностью закрывать не будут, как это сделали в подземке на «Энергомаше». Ремонт будет выполнен в два этапа: сначала в нормативное состояние приведут южные входы. Белгородцы смогут и дальше пользоваться переходом.

- Контракт заключен, и подрядчик уже начал устанавливать ограждения и знаки обхода. Проектом не предусмотрено сохранение помещений по обеим сторонам перехода, но колонны будут отреставрированы, - уточнил Валентин Демидов.