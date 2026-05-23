Ракетная опасность объявлена в Белгороде 23 мая

В Белгороде объявили ракетную опасность 23 мая. Сирена воздушной тревоги сработала в областной столице в 15:40.

Власти региона призывают жителей быть предельно осторожными. Если вы дома, не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами. Это могут быть коридор, ванная, туалет или кладовка. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие.

В это же время ракетная опасность объявлена в Белгородском и Шебекинском округах.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 15:48.