В Белгородской агломерации изменятся маршруты восьми автобусов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде с 27 мая будет перекрыта для проведения плановых ремонтных работ часть улицы Белгородской Сирени. В связи с этим будут скорректированы схемы движения восьми маршрутов общественного транспорта, которые курсируют к микрорайонам «Новая жизнь, а также к Юго-Западным 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5. в их числе автобусы №№ 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58 и 147.

Из-за перекрытия улицы общественный транспорт будет объезжать участок дороги. Из-за этого увеличится протяженность маршрутов, время прибытия на остановках также будет изменено. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом обстоятельств.

Обновленные схемы движения и новое расписание автобусов можно посмотреть на сайте transport-31.ru, в разделе «Новости».