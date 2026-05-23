НовостиОбщество23 мая 2026 11:39

В Белгородской агломерации изменятся маршруты восьми автобусов

Корректировки схем движения связаны с ремонтными работами на улице Белгородской Сирени
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА.

В Белгороде с 27 мая будет перекрыта для проведения плановых ремонтных работ часть улицы Белгородской Сирени. В связи с этим будут скорректированы схемы движения восьми маршрутов общественного транспорта, которые курсируют к микрорайонам «Новая жизнь, а также к Юго-Западным 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5. в их числе автобусы №№ 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58 и 147.

Из-за перекрытия улицы общественный транспорт будет объезжать участок дороги. Из-за этого увеличится протяженность маршрутов, время прибытия на остановках также будет изменено. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом обстоятельств.

Обновленные схемы движения и новое расписание автобусов можно посмотреть на сайте transport-31.ru, в разделе «Новости».