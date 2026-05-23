В Белгороде приступили к обновлению Есенинского сквера

Фото: @beladm31

В Белгороде строители начали подготовку Есенинского сквера к обновлению. На сегодняшний день на 20% выполнены демонтажные работы. На объекте обустроят пешеходные доны и зоны отдыха, обновят наружное освещение и смонтируют малые архитектурные формы.

Помимо этого в рамках благоустройства в сквере высадят новые кустарники и около полутора тысяч многолетников. Клумбы украсят нивянник, астильба, колокольчики, вероникаструм, овсяница, вейник.

- Обновляем пространство, сохраняя его душу. Скульптура Сергея Есенина, верный доберман Джим останутся на своих местах, - отметили в администрации областного центра.

Добавим, дизайн-проект преображения сквера стал победителем в голосовании за объекты благоустройства в прошлом году. Белгородцы снова могут выбрать общественное пространство, которое обновят в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. В числе объектов, за которые можно отдать свой голос, аллея на Королёва, Егоровский парк, сквер у Дома офицеров и «Золушка».