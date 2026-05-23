Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 мая 2026 10:10

Врио губернатора Белгородской области посетил приграничье

Александр Шуваев обсудил оперативную обстановку с главой Грайворонского округа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Врио губернатора Белгородской области посетил приграничье

Врио губернатора Белгородской области посетил приграничье

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера, 22 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с рабочей поездкой побывал в приграничном Грайворонском округе. Александр Шуваев и глава администрации муниципалитета Дмитрий Панков обсудили оперативную обстановку в округе.

Одним из основных вопросов рабочей встречи стало жизнеобеспечение и безопасность жителей приграничья. Врио главы региона подчеркнул, что работа в этом направлении ведется. При этом остается значительный объем поставленных задач.

- Ситуацию знаю. Все проблемные вопросы – на личном контроле. Работаем, - написал в соцсети Александр Шуваев.