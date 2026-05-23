Врио губернатора Белгородской области посетил приграничье Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера, 22 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с рабочей поездкой побывал в приграничном Грайворонском округе. Александр Шуваев и глава администрации муниципалитета Дмитрий Панков обсудили оперативную обстановку в округе.

Одним из основных вопросов рабочей встречи стало жизнеобеспечение и безопасность жителей приграничья. Врио главы региона подчеркнул, что работа в этом направлении ведется. При этом остается значительный объем поставленных задач.

- Ситуацию знаю. Все проблемные вопросы – на личном контроле. Работаем, - написал в соцсети Александр Шуваев.