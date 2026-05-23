В Белгороде 15-летняя девочка попала под колеса легкового автомобиля

В пятницу, 22 мая, в Белгороде около 16:45 под колесами отечественной легковушки пострадала девочка. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем «Лады Гранта» сбил на проезжей части 15-летнюю девочку. Установлено также, что подросток пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы.

Примерно в это же время в Шебекино произошла еще одна авария с пострадавшими. Предварительно известно, что 41-летний водитель «Вольво 850GLT» вылетел на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 2111», которым управлял 74-летний автомобилист. В результате лобового столкновения пострадал пожилой водитель отечественного автомобиля.