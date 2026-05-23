Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью прошедшей ночью

Прошедшей ночью вооруженные силы Украины атаковали 15 регионов России, в том числе Белгородскую область, с применением беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли попытки противника нанести удары по гражданским объектам и мирному населению.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, цели противника были ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.