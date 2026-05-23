НовостиПолитика23 мая 2026 6:07

В белгородском приграничье от удара FPV-дрона ранен водитель грузовика

Бригада «скорой» доставила пострадавшего в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Прошедшей ночью в приграничье Белгородской области вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому транспорту, ранен мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

По предварительной информации, FPV-дрон противника атаковал грузовой автомобиль в селе Нежеголь Шебекинского округа – ранен водитель. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи предварительно диагностировали ему акубаротравму и минно-взрывную травму.

- Для дальнейшего обследования он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода, - уточнили в Операштабе.

В результате атаки беспилотника у транспортного средства повреждена кабина.