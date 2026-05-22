В Белгородской области дроны ВСУ атаковали шесть муниципалитетов

Фото оперативного штаба Белгородской области

ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - говорится в сообщении.

В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань беспилотники атаковали автомобиль УАЗ, прицеп грузовой машины и надворную постройку. В городе Шебекино после атаки дрона загорелись торговые модули, возгорание потушено сотрудниками МЧС.

В Волоконовском округе в селе Коновалово FPV-дрон атаковал частный дом, повредив крышу и окна. В селе Погромец в результате детонации дрона сгорела машина, посечены кровля, фасад и забор частного дома.

В Краснояружском округе в районе села Илек-Пеньковка дроны нанесли удары по инфраструктурному объекту на территории предприятия, кровле здания и автомобилю. В поселке Красная Яруга при детонации FPV-дрона выбиты окна, посечены фасад соцобъекта и автобус.

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон повредил кабину грузовика. В селе Смородино при детонации дрона разбиты окна и посечена кровля социального объекта. В селе Глотово детонация FPV-дрона произошла рядом с частным домом, посечено остекление. В городе Грайворон дрона атаковал автомобиль.

