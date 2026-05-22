В Белгородскую область поступили 2 млрд рублей на покупку квартир и домов для жителей приграничья

Правительство РФ перечислило Белгородской области 2 млрд рублей на жилье для пострадавших жителей приграничья. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

- По поручению Президента Владимира Владимировича Путина федеральную поддержку получат 316 семей из семи округов, - отметил руководитель Белгородской области.

Уточняется, что средства будут перечислены жителям Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского округов. Речь идет о тех белгородцах, чьи дома были полностью утрачены в результате атак ВСУ, и тех, чьи населенные пункты были закрыты в связи с оперативной обстановке в конце 2025 года.

Ожидается, что деньги начнут поступать на спецсчета жителей на следующей неделе.

Отметим, что с начала СВО жилье потеряли 6 490 белгородских семей. 5 366 из них уже получили новые квартиры, дома или выплаты на них.

Всего в 2026 году Правительство РФ планирует выделить Белгородской области на эти цели 14 млрд рублей. 2 млрд из них уже были выплачены в марте 264 семьям.