В Белгородской области ожидаются грозы и град

В Белгородской области в предстоящие выходные возможны дожди, грозы и град. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

23 мая на территории области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах возможен град. Однако похолодания не прогнозируется.

- Ветер северный, ночью слабый, днем 9-14 метров в секунду, при грозах местами порывы до 15-17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ведомства.

24 мая в регионе также возможны грозы и ветер с порывами до 16 метров в секунду.