Белгородец нашел чужой кошелек и вернул его владелице, но стал фигурантом уголовного дела

Фото из архива КП

В Алексеевском округе в полицию обратилась 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что потеряла кошелек на заправке, положив его на крышу машины. Вспомнив о деньгах, женщина вернулась, но не обнаружила кошелек.

После изучения записи камер видеонаблюдения участковые уполномоченные заподозрили 47-летнего мужчину. По предварительным данным, белгородец проезжал мимо АЗС и увидел кошелек на земле.

- Вынув из него наличность в сумме 24 500 рублей, он решил вернуть банковские карты и водительское удостоверение владелице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Для отвода глаз мужчина позвонил жене и попросил ее выложить в соцсети объявление о находке. Хозяйка кошелька откликнулась на объявление и получила свою вещь обратно, но без денег.

Белгородец дал признательные показания. Похищенные деньги изъяты.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.