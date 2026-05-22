В Белгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили больше 450 игровых и спортивных площадок

Порядка 150 тысяч белгородцев уже приняли участие в голосовании за дизайн-проекты по благоустройству Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили сотни игровых и спортивных площадок. Общественные пространства стали комфортными, безопасными, обрели современный вид. Особое внимание при благоустройстве уделяется экологической составляющей: от безопасных материалов и озеленения до создания систем раздельного сбора мусора.

За годы реализации нацпроекта в муниципалитетах Белгородской области уже обустроили 278 игровых зон для детей и 179 площадок для спортивных занятий.

Так, в 2025 году в центре города Строитель Яковлевского округа новая яркая и функциональная площадка стала настоящим подарком для взрослых и детей. Строители демонтировали устаревшие конструкции, смонтировали безопасное резинокордовое покрытие, установили новое игровое оборудование, высадили деревья и кустарники и оборудовали зону отдыха. В 2026 году Минстрой России включил проект преобразования этой площадки в число лучших практик благоустройства по всей стране.

Примечательно, что жители сами выбрали проект благоустройства общественной территории. Повлиять на процесс обновления в любом населенном пункте может каждый россиянин старше 14 лет. Для этого необходимо участвовать во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

В этом году голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. На голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах региона. На сегодня свой выбор сделали уже 150 000 жителей Белгородской области. Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут преобразованы в 2027 году.

Отдать свой голос за понравившийся проект благоустройства можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».Помимо этого в общественных местах дежурят волонтеры, которые знакомят жителей с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказывают об объектах, которые вошли в список для голосования и помогают сделать выбор.

Отметим, в проведении голосования волонтеры помогают с 2020 года. В 2026 году на территории Белгородской области работают уже 640 добровольцев. Студенты и школьники старше 14 лет могут присоединиться к их команде. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале Добро.рф.