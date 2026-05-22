В Белгороде из пожара спасен мужчина

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

Накануне в Белгороде на проспекте Славы произошел пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома.

- Личным составом пожарно-спасательной части спасен 32-летний мужчина, самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Причина ЧП устанавливается. В ликвидации возгорания участвовали 12 огнеборцев и три единицы техники.

Кроме того, в селе Засосна Красногвардейского округа загорелся жилой дом. Огонь повредил пристройку и крышу. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировано четыре пожара.