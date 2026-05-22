В Белгороде из пожара спасен мужчина

Накануне в Белгороде на проспекте Славы произошел пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома.
- Личным составом пожарно-спасательной части спасен 32-летний мужчина, самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Причина ЧП устанавливается. В ликвидации возгорания участвовали 12 огнеборцев и три единицы техники.
Кроме того, в селе Засосна Красногвардейского округа загорелся жилой дом. Огонь повредил пристройку и крышу. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировано четыре пожара.