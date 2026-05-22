НовостиПроисшествия22 мая 2026 10:31

В Белгородском округе парень на электросамокате протаранил легковушку

Водитель и пассажирка двухколесной техники пострадали
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

В Белгородском округе парень и девушка на электросамокате попали в аварию и получили травмы. Инцидент произошел вечером 21 мая на улице Кольцевая поселка Комсомольский.

- 18-летний водитель, управляя электросамокатом «Куго», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», - сообщает Госавтоинспекция Белгородской области.

За рулем легковушки находился 20-летний водитель.

В аварии пострадали молодой человек, управлявший электросамокатом и его 19-летняя пассажирка.