Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 10:04

В Белгородскую область прибыла делегация Кузбасса

Визитеры планируют получить практический опыт работы в условиях прифронтового региона
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Шуваева

Фото: официальный канал Александра Шуваева

В Белгородскую область с визитом приехала делегация из Кемеровской области - Кузбасса во главе с губернатором Ильей Середюком. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

- Коллеги прибыли за практическим опытом, который мы получили в условиях прифронтового региона, - пояснил руководитель Белгородской области.

Александр Шуваев подчеркнул, что с начала СВО в Белгородской области системно велась работа по усилению безопасности белгородцев, и выразил готовность продолжать эту работу и делиться опытом и наработками с коллегами.

Также врио губернатора поблагодарил Кузбасс за помощь в период зимних ударов по инфраструктуре Белгородчины.

- В условиях дефицита ресурсов регион оперативно направил бригады энергетиков и резервную генерацию. Это позволило стабилизировать ситуацию, - отметил Александр Шуваев.