В Белгородскую область прибыла делегация Кузбасса

Фото: официальный канал Александра Шуваева

В Белгородскую область с визитом приехала делегация из Кемеровской области - Кузбасса во главе с губернатором Ильей Середюком. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

- Коллеги прибыли за практическим опытом, который мы получили в условиях прифронтового региона, - пояснил руководитель Белгородской области.

Александр Шуваев подчеркнул, что с начала СВО в Белгородской области системно велась работа по усилению безопасности белгородцев, и выразил готовность продолжать эту работу и делиться опытом и наработками с коллегами.

Также врио губернатора поблагодарил Кузбасс за помощь в период зимних ударов по инфраструктуре Белгородчины.

- В условиях дефицита ресурсов регион оперативно направил бригады энергетиков и резервную генерацию. Это позволило стабилизировать ситуацию, - отметил Александр Шуваев.