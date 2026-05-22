НовостиОбщество22 мая 2026 9:30

В Старооскольском округе завершается сев ранних зерновых

План по техническим культурам выполнен на 53%
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Белгородской области

В Старооскольском округе подходит к завершению сев ранних зерновых культур. Об этом сообщает правительство Белгородской области.

- Яровая пшеница полностью засеяна на площади 6996 га, ячмень - на 74% от плана, овес - на 50%, кукуруза на зерно - на 35%, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в округе посеяно 10 429 га зерновых и зернобобовых, это 76% от плана.

Также на территории продолжается сев технических культур. На данный момент засеяно 13 544 га, что составляет 53% от плана. Полностью завершен сев сахарной свеклы, под культуру отведено 2433 га, подсолнечник засеяли на 78%, соя – на 33%.