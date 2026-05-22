НовостиПроисшествия22 мая 2026 7:45

Белгородца будут судить за попытку подкупить сотрудника Госавтоинспекции

Мужчина попался во время поездки в состоянии опьянения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Следователь следственного отдела по городу Губкину СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Ночью 27 апреля сотрудники Госавтоинспекции остановили в городе Губкине автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Автомобилист попытался избежать штрафа.

- Обвиняемый попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 100 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Полицейский отказался от взятки и пресек противоправные действия злоумышленника.

Уголовное дело рассмотрит суд.