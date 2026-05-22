157 ударов по Белгородской области нанесли ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под ударом оказались Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

- Трое мирных жителей получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, - отметил руководитель Белгородской области.

Уточняется, что в настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.