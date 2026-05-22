В Белгороде завершился ремонт водопровода на улице Садовой

В Белгороде специалисты водоканала заменили участок магистрального водовода диаметром 500 мм по улице Садовой в Белгороде. Участок сети питает многоквартирную жилую застройку на севере областного центра.

- Замена 200 метров ветхого трубопровода потребовалась из-за возросшего количества технологических нарушений, - пояснили в пресс-службе водоканала Белгородской области.

Работы проводились с марта, для этого дома были запитаны по резервной линии. Новая полиэтиленовая труба была протянута внутри старого стального трубопровода. На данный момент новый участок сети уже запущен в работу.