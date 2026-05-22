Белгородец повторно сел пьяным за руль

18 мая в 20:35 в микрорайоне Лебединец в городе Старый Оскол сотрудники ГАИ остановили «ГАЗ 330232» под управлением 61-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. В результате освидетельствования это подтвердилось.

При проверке по базе данных выяснилось, что в прошлом месяце автомобилист уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.