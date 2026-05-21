Опасность атаки Белгопилотников объявлена в Белгороде 21 мая

В Белгороде вечером 21 мая объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сирена воздушной тревоги прозвучала в областном центре в 23:30. В это же время повторно беспилотную опасность объявили в Белгородском округе.

Жителям напоминают, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов. Не выходите из дома и не подходите к окнам.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.