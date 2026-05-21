Александр Шуваев проверил работу Центра патриотического воспитания в Новооскольском округе Фото: соцсети Александра Шуваева.

Врио губернатора Белгородской области в ходе рабочей поездки по Новооскольскому округу ознакомился с работой Центра патриотического воспитания. Сейчас в «Армате» стартовали уже пятые сборы. В этом году за семь смен по 450 человек в сборах примут участие порядка пяти тысяч подростков.

Наставниками участников выступают ветераны и действующие бойцы СВО, специалисты «ВОИН» и ДОСААФ. Все они владеют практическим опытом и подтвержденной квалификацией. Подростки за десятидневную смену проходят инженерную подготовку, основы боя, управление БПЛА, тактическую медицину и связь.

- Здесь формируется дисциплина и готовность к служению. Инфраструктура соответствует задачам – полоса препятствий, тир, силовой комплекс. Работа выстроена системно. Это вклад в безопасность региона и подготовку мотивированной молодежи. По сравнению с другими регионами, уровень организации – высокий, - подчеркнул врио главы региона Александр Шуваев.