В Белгороде строители завершили демонтаж старых конструкций в подземке на «Энергомаше»

В Белгороде в конце апреля строители приступили к капитальному ремонту подземного перехода на остановке «Энергомаш». На время работ через Богданку оборудовали наземный переход для удобства пешеходов.

Мэр областной столицы Валентин Демидов рассказал, что подрядчик уже полностью завершил демонтаж старых конструкций на объекте и приступил к гидроизоляции плит перекрытия. Параллельно рабочие заканчивают расшивку горизонтальных и вертикальных швов, ведется зачистка металлоконструкций от ржавчины и обработка составом против дальнейшей коррозии. В ближайшие дни строители начнут оштукатуривать стены.

В рамках капремонта в подземке полы выложат плиткой, стены будут облицованы металлокомпозитом, а потолок сделают подвесным. Помимо этого полностью переустроят лестничные сходы, оборудуют на них подъемники для маломобильных жителей и сделают тематические навесы. Также в переходе полностью заменят дренажную систему и разрушенные плиты. В завершении работ в подземке оборудуют светодиодную подсветку и звуковое сопровождение. Будет также благоустроена прилегающая территория.

- Напомню, что архитекторы объединили в отделке и конструкциях входных групп природное и индустриальное: со стороны парка – отделка «под дерево», со стороны завода – металлоконструкции. Ежедневно на объекте трудятся 14 человек, задействовано 3 единицы техники, - отметил Валентин Демидов.