НовостиОбщество21 мая 2026 16:40

Полиция задержала двух пьяных уснувших на лавочке в центре города белгородцев

Из-за сильного алкогольного опьянения мужчины так и не смогли объяснить, что отмечали
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде внимание сотрудников ППС привлекли двое мужчин, спящих на скамейке на Народном бульваре. Белгородцы были сильно пьяны, и на многократные попытки полицейских разбудить их, никак не реагировали.

Правоохранители доставили мужчин в участок для выяснения обстоятельств. Однако градус был настолько высок, что белгородцы так и не смогли объяснить, что именно отмечали.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что на 46-летнего мужчину составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. А его 26-летний приятель попал за мелкое хулиганство.

В полиции белгородцам напомнили, что нахождение в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, а также хулиганские действия влекут административную ответственность.