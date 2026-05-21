В Белгородской области индивидуальный предприниматель признан виновным в причастности к смертельному ДТП Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Следствие и суд установили, что у фигуранта не было лицензии на осуществление пассажирских перевозок. При этом по договору субподряда он допустил за руль микроавтобуса водителя, у которого не было соответствующей категории вождения. Кроме того, водитель перед рейсом не прошел положенные техосмотр и медосвидетельствование.

В итоге 38-летний водитель перевозил на микроавтобусе сотрудников одного из предприятий региона. Ранним утром 31.10.2023 на участке трассы «Короча-Губкин» Белгородской области нарушил ПДД и врезался в стоящий на полосе разгона «Камаз».

В результате аварии два пассажира микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Суд приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено заниматься пассажирскими перевозками. Также он обязан выплатить семьям погибших за нанесенный моральный вред 6,3 миллиона рублей.