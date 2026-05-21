Врио губернатора Белгородской области встретился с первой учительницей в родной новооскольской школе

Александр Шуваев встретился со своей первой учительницей Фото: соцсети Александра Шуваева.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев с рабочей поездкой посетил Новооскольский округ. Глава региона продолжает знакомиться с предприятиями и ключевыми площадками области.

Одной из точек поездки по муниципалитету стала школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой. Само здание было построено еще в 1905 году и является объектом культурного наследия региона. В 2018 году здесь провели капитальный ремонт, образовательное учреждение стало современным и комфортным. Но главная ценность школы – в ее педагогах, мудрых, чутких и преданных своему делу.

Александр Шуваев, что именно учителя каждый день растят поколение патриотов родного Белогорья и всей страны. Тем более знаковой стала встреча с первой учительницей врио губернатора Валентиной Васильевной Гуровой. Чиновник подчеркнул, что она заложила в нем лучшие качества: дисциплину, тягу к знаниям и уважение к Отечеству.

- Я всегда вспоминаю ее с огромной благодарностью. Спасибо вам за труд, за традиции и за то, что остаетесь надежной опорой для будущих защитников и созидателей родной земли, - обратился врио главы региона Александр Шуваев.

Помимо школы во время рабочей поездки Шуваев проинспектировал ход обновления соцобъектов в поселке Прибрежный. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Здесь в прошлом году завершили строительство Центра общей врачебной практики «Семейная медицина». В центре работают три специалиста: врач общей практики, стоматолог и медицинская сестра. Помимо сельчан за помощью обращаются и жители ближайших населенных пунктов. На обслуживании специалистов порядка полутора тысяч жителей.

В «Центре искусств и ремесел», который функционирует с 1998 года, провели капремонт в 2024 году. В мастерских действуют 15 студий различного ремесла, в которых занимаются почти 200 детей. Кроме того, семейный досуг здесь проводят почти 3000 новооскольцев.

Также врио губернатора оценил ход капремонта детского сада № 8 «Лукоморье». Дошкольное учреждение обновляют впервые с 1980 года. Все работы уже выполнены. Помимо групповых комнат, в здании оборудуют новый актовый зал, кабинет ИЗО, спортивный и музыкальный залы. Рядом на улице обустроили стадион, автогородок, веревочный парк, современные умные и спортивные площадки.

- Принял решение, что откроем детский сад уже 1 августа, куда смогут пойти почти 100 юных новооскольцев. Важное обновление – здесь будут закладывать интерес к труду с самого раннего возраста. У детей появится и свой сельский дворик с огородом, где вместе с воспитателями они будут выращивать овощи, - поделился Александр Шуваев.