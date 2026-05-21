Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ 21 мая

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в регионах России, в том числе в Белгородской области 21 мая. По данным Минобороны РФ, противник продолжает наносить удары с применением беспилотников.

В пресс-службе силового ведомства уточнили, что в период с семи часов утра до пяти часов дня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 регионами РФ. В частности, вражеские БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря.