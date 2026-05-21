НовостиПолитика21 мая 2026 14:07

Атакам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов Белгородской области

Часть жителей села Грузское временно остаются без электричества
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В Шебекино от удара FPV-дрона повреждены кабины трех грузовиков. После детонации еще нескольких БПЛА в одном частном доме осколками посекло ограждение, во втором повреждены остекление и забор. В селе Крапивное Шебекинского округа из-за атаки дрона повреждены окна и забор частного дома, а также припаркованный автобус. Недалеко от хутора Ржавец от удара FPV-дрона поврежден УАЗ.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за атаки БПЛА в МКД выбиты окна, повреждены крыша и фасад, в другой многоэтажке повреждены стекла. После атаки второго дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

Недалеко от хутора Красиво в Борисовском округе из-за удара БПЛА поврежден автомобиль. В селе Грузское в результате атаки FPV-дрона перебита линия электропередачи. Часть села временно остается без света. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.

В селе Глотово Грайворонского округа после атаки беспилотника пробита крыша частного дома. В хуторе Тополи от удара FPV-дрона повреждена машина. В селе Доброивановка при атаке БПЛА разбита легковушка. В селе Санково после взрыва нескольких FPV-дронов загорелись крыши соцобъекта и гаража. Пожар ликвидирован. В селе Головчино из-за атак дронов повреждены два дома, а также сгорела хозпостройка.

Оперативные службы уточняют информацию о других последствиях.