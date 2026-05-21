Белгородец сломал ребра незнакомцу и теперь отправится на скамью подсудимых Фото: "КП" Архив.

По версии следствия, осенью прошлого года житель Губкинского округа выгуливал свою собаку без намордника. Незнакомец сделал ему замечание, и между мужчинами завязалась ссора. В итоге владелец животного нанес несколько ударов по голове и груди потерпевшего, сломав ему несколько ребер.

В пресс-службе прокуратуры по Белгородской области рассказали, что прокуратура округа поддержала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего губкинца. Мужчине инкриминируют причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.