Белгородец может на два года отправиться за решетку за кражу мобильника у пьяного друга

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о пропаже мобильного телефона в полицию Губкинского округа Белгородской области обратился 22-летний местный житель. По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 46-летнего приятеля потерпевшего.

По предварительной информации, заявитель гулял по городу и встретил знакомых. Компания решила продолжить общение дома у одного из них. Молодой человек, будучи подшофе, уснул и из его кармана выпал мобильник. Этим воспользовался злоумышленник и забрал гаджет себе.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что полиция изъяла мобильник у злоумышленника и вернула его владельцу. На мужчину за кражу телефона завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.