Жительница Белгородской области избила знакомую и попала под суд Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы Прохоровского округа. Женщину признали виновной в нанесении побоев. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле текущего года злоумышленница, которая раньше уже была судима, была в гостях у приятельницы. В какой-то момент между женщинами возникла ссора. Когда словесные аргументы закончились, фигурантка несколько раз ударила оппонентку по лицу, причинив потерпевшей физическую боль и телесные повреждения.

Суд, с учетом мнения прокурора, назначил белгородке наказание в виде 300 часов обязательных работ.