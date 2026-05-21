Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 12:24

В Старом Осколе Белгородской области приступили к капремонту школы №2

Завершить работы на объекте планируют к сентябрю 2027-го
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

В Старом Осколе Белгородской области строители приступили к капремонту общеобразовательной школы №2. В ходе работ подрядчик утеплит фасад и отделает его «короедом». Также полностью будут обновлены кровля и подвальное помещение.

На сегодняшний день рабочие демонтируют полы и старые оконные блоки. Параллельно ведется подготовка стен к оштукатуриванию.

В здании долгое время не функционировал тир, поэтому ему уделят особое внимание. И после открытия ребята снова смогут там заниматься. В рамках ремонта также проведут благоустройство дворовой территории, обновят школьный стадион и построят новые спортплощадки для игровых видов спорта.

Отметим, капремонт образовательного учреждения проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Полностью завершить работы и открыть двери для учеников планируют к сентябрю 2027 года.