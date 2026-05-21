В Белгороде трое детей забрались на памятник «Честного гаишника» Фото: "КП" Архив.

На днях в сети Интернет появилась информация о том, что трое детей забрались на памятник «Честного гаишника». Полиция в ходе проверки установила личности несовершеннолетних. Ими оказались мальчики в возрасте 11 и 12 лет.

Правоохранители выяснили, что подростки прогуливались возле ДК «Юбилейный» и решили поближе рассмотреть памятник легендарному старшине милиции Павлу Кирилловичу Гречихину. Никаких противоправных действий с мемориалом подростки не совершали.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что полицейские провели профилактическую беседу с ребятами и их законными представителями. Подросткам напомнили правила поведения в общественных местах, а также об уважительном отношении к городским объектам. Родителям мальчиков рекомендовали пристальнее контролировать досуг несовершеннолетних.