Белгородец пойдет под суд за разбойное нападение и побег из-под стражи, совершенные 25 лет назад Фото: "КП" Архив.

Житель Белгорода в 2000 году узнал, что в автомобиле предпринимателя будут перевозить крупную сумму денег. Вместе с приятелем, который, как и сам фигурант, ранее неоднократно был судим, он установил маршрут автомобиля, а также тех, кто будет сопровождать «ценный груз».

Злоумышленники приехали на железнодорожный вокзал и, припугнув газовым пистолетом, заставили водителя выйти из машины. После чего скрылись на чужом транспорте с деньгами с места преступления. Общая сумма украденного имущества составила порядка 1,7 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области рассказали, что за разбойное нападение инициатор был осужден в 2001 году. Его сообщник, проглотив металлические предметы, попал в больницу, откуда скрылся от правоохранительных органов. Злоумышленника задержали и поместили под стражу спустя 25 лет.

Прокуратура Белгорода на сегодняшний день утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд, где его рассмотрят по существу.